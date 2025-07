Han stoppet Trump i siste liten

Finansminister Scott Bessent klarte å overbevise Donald Trump om at det ikke var lurt å kvitte seg med Powell, ifølge Wall Street Journal. Bessent advarte mot markedsuro, juridisk risiko og et mulig maktvakuum.

– Økonomien går bra, og markedene reagerer positivt på din politikk, skal Bessent ha sagt til Trump.

Han minnet også om at Powell er ute av jobben i mai neste år, og at sentralbanken allerede har varslet to rentekutt før den tid.

Langvarig konflikt

Forholdet mellom Trump og Powell har lenge vært anstrengt. Trump har gjentatte ganger kritisert sentralbanksjefen for å ikke kutte renten raskt nok, og anklaget ham for å svekke økonomien og øke statens renteutgifter.

Spørsmålet om en mulig avskjed kom for alvor opp igjen 16. juli, da en tjenesteperson i Det hvite hus uttalte at sparkingen kunne være nært forestående.

Nyheten skapte uro i markedene, men da Trump raskt avviste ryktene, ble det avfeid som nok en «TACO» (Trump Always Chickens Out) situasjon blant investorer på Wall Street.

– Jeg planlegger ikke å sparke Powell nå. Høyst usannsynlig, men jeg utelukker ingenting, sa Trump.

Kritikk og press

Republikanske kongressmedlemmer har delt seg i synet på Powell. Florida-representant Anna Paulina Luna skrev på X (tidligere Twitter) at hun var «99 prosent sikker» på at Powell får sparken.

Samtidig har budsjett­sjef Russell Vought ledet en presskampanje mot Powell, med særlig fokus på den kostnadstunge renoveringen av Feds hovedkvarter. Enkelte mener dette kan gi presidenten et saklig grunnlag til å avsette Powell, en juridisk nødvendighet for å gå utenom sentralbankens uavhengighet.

Erstatter på vei?

Ifølge WSJ er prosessen med å finne Powells etterfølger allerede i gang. Den økonomiske rådgiveren Kevin Hassett trekkes frem som en mulig kandidat. En kunngjøring kan komme i løpet av september.

Men foreløpig tror ikke markedet på noen umiddelbar exit. Bettingsiden Polymarket, der brukere satser penger på ulike nyhetshendelser, priser bare inn 19 prosent sannsynlighet for at Powell forlater stillingen før perioden er over.