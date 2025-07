Dette uventede kravet, fremsatt på hans egen plattform Truth Social, setter igjen søkelyset på debatten rundt rasisme, identitet og politisk innblanding i amerikansk sport.

Trump uttrykte på Truth Social at “Washington Whatever’s bør ØYEBLIKKELIG endre navnet tilbake til Washington Redskins Football Team … Det samme gjelder for baseball-laget Cleveland Indians … Tidene er annerledes i dag enn for bare tre eller fire år siden. Vi er et land med lidenskap og sunn fornuft. EIERE, FÅ DET GJORT!!!”.

Der Spiegel skriver om denne direkte appellen til lagene om å reversere avgjørelser som ble tatt for få år siden, da navnene og logoene ble oppfattet som rasistiske av en rekke observatører og fans.

• Washington droppet navnet “Redskins” etter 2019-sesongen. De var kjent som Washington Football Team i to år før de tok sitt nåværende navn, Commanders, fra og med 2022-sesongen.

• Cleveland kunngjorde i desember 2020 at de ville droppe navnet “Indians”, og i juli 2021 kunngjorde de overgangen til Guardians, som også har vært deres navn siden 2022-sesongen. Allerede i 2018 fjernet de også “Chief Wahoo” som sin hovedlogo.

Truer stadionplaner

På tross av Trumps påtrykk, som han knytter til sin visjon om et “land med lidenskap og sunn fornuft”, ser det ut til at lagene står fast ved sine nylige endringer.

• Josh Harris' gruppe kjøpte Commanders i 2023, og han har allerede tidlig i år avvist spekulasjoner om en tilbakevending til “Redskins”-navnet, og uttalt at navnet vil forbli som det er.

• Chris Antonetti, presidenten for Guardians, uttalte også at det ikke er noen planer om å gjenoppta navneendringen. Han anerkjente at det finnes ulike syn på avgjørelsen som ble tatt for noen år siden, men fremhevet at de har hatt mulighet til å bygge en merkevare som Guardians de siste fire årene og ser frem til fremtiden.

Slo navnet fra seg: Cleveland Indians skiftet navn til Guardians i 2021. Foto: LM Otero/AP/NTB

Trumps krav kommer med en klar advarsel, spesielt rettet mot Washington-laget. Han truet med å “muligens pålegge en begrensning” hvis de ikke endrer navn. Videre sa han: – Jeg vil da ikke inngå noen avtale for dem om å bygge et stadion i Washington.

Dette er spesielt relevant ettersom Trumps forgjenger, Joe Biden, i januar i år signerte en lov som overfører området der det rivningsklare Robert F. Kennedy Stadium ligger, til District of Columbia, noe som la grunnlaget for et nytt stadion på samme sted.

Spørsmålet gjenstår: Hvor mye innflytelse har Trumps krav, og vil lagene noensinne gi etter for presset fra den tidligere presidenten? Foreløpig ser svaret ut til å være et tydelig “nei”.