Storbritannia ber om intens opprustning av Ukraina

Tidligere i måneden truet USAs president Donald Trump Russland med sanksjoner om krigen i Ukraina ikke avsluttes innen 50 dager. Denne tidsperioden vil den britiske forsvarsministeren utnytte.

– Vi må trappe opp en 50-dagers innsats for å ruste opp Ukraina på slagmarken og bidra med å trekke Putin til forhandlingsbordet, sa forsvarsminister John Healey under et møte i kontaktgruppa for Ukraina (UDCG) mandag.

Trump har lovet å levere våpen til Ukraina. Den siste tiden har Russland angrepet stadig kraftigere med langdistanseraketter mot ukrainske byer og økt bruk av artilleri langs frontlinjen.

Forsvarsminister Healey mener vinduet på 50 dager er en unik mulighet for å støtte Ukraina.

Storbritannia og Tyskland har gått sammen om å levere luftvern og ammunisjon til luftvåpensystemer til Ukraina. Ifølge forsvarsdepartementet har Storbritannia sendt luftvernraketter og artillerigranater verdt over to milliarder kroner de siste to månedene.