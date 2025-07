Norges Bank har et skjerpet aktsomhetskrav som skal være i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Standardene krever at investorer skal forsøke å påvirke selskapene i en mer bærekraftig og etisk retning, men også at man avslutter investeringene om påvirkning ikke fører frem.

Norges Bank har i begrenset grad benyttet muligheten til å selge seg ned i disse selskapene.

Bankens etikkråd oppfatter ikke at de etiske retningslinjene er ment å føre til utelukkelse fra fondet av selskaper med enhver form for tilknytning til folkerettsbrudd. Men eksperter på internasjonale standarder for ansvarlig næringsliv påpeker at finansinstitusjoner ikke har rom for skjønn når det gjelder å bestemme hvilke typer bidrag til brudd på folkeretten som skal adresseres. Med andre ord, Etikkrådet opererer med en altfor høy terskel for utelukkelse av selskaper.

I fjor frarådet regjeringen næringslivet mot handel, næringsvirksomhet og investeringer som bidrar til å opprettholde ulovlig israelsk tilstedeværelse. Likevel har Norges Bank gitt tydelig uttrykk for at frarådingen ikke er relevant for dem.

Regjeringen mener oljefondet ikke skal være et utenrikspolitisk virkemiddel. Men investeringene fondet gjør kan verken betraktes som apolitiske eller nøytrale. Tvert imot: Når fondet fortsetter å eie andeler i selskaper som medvirker til alvorlige brudd på folkeretten, fremstår det som et tydelig politisk standpunkt – nemlig en aksept av status quo.

Det er på høy tid å rydde opp. Finansministeren må umiddelbart gi Oljefondet instruks om å trekke seg ut av selskaper som medvirker til Israels folkerettsbrudd. Historien vil dømme hardt dem som ser gjennom fingrene med alvorlige folkerettsbrudd i Gaza og på Vestbredden, og som velger tillit til eget rammeverk fremfor moralsk og rettslig ansvar.

Mette Nord

Forbundsleder i Fagforbundet

Raymond Johansen

Generalsekretær i Norsk Folkehjelp