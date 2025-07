Trump ble tatt på sengen

– I begge tilfeller ringte Trump til den israelske statsministeren for å rette opp i dette, sier Karoline Leavitt, som er pressesekretær i Det hvite hus. Hun understreker at presidenten samarbeider godt med statsminister Benjamin Netanyahu, og at de har tett kontakt.

Ifølge den israelske avisen Haaretz sier Leavitt at krigen i Gaza har blitt «ganske brutal».

– Særlig de siste dagene har vi sett rapporter om at flere mennesker dør. Presidenten liker aldri å se det. Han vil ha slutt på drepingen og vil forhandle fram en våpenhvile i regionen, sier hun.

Hun legger til at Trump vil at alle som holdes som gisler av Hamas skal løslates, og at dette er en prioritet.

Samtidig melder nettavisen Axios at medarbeidere i Det hvite hus er bekymret for at de israelske angrepene kan undergrave «alt det Trump vil gjøre» i regionen.

En kilde sier Netanyahu «opptrer som en galning. Han bomber alt hele tiden».

En annen sier om angrepet mot kirken i Gaza at «følelsen er at det er noen nytt hver dag».