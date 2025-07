Obama ut mot Trump-anklager: – Bisarre påstander

Anklagene fra Trump kom under et møte Filippinenes president Ferdinand «Bongbong» Marcos jr. Den amerikanske presidenten ble spurt om den betente Jeffrey Epstein-saken, som i det siste har fått nytt liv.

– Jeg følger ikke så mye med på det, sa han før han rettet skytset mot Obama.

– Heksejakten dere burde snakke om, er at de tok president Obama på fersken, sa Trump, før han fortsatte med en rekke usammenhengende og udokumenterte anklager om at Obama forsøkte å «stjele» valget i 2016, da Trump slo Hillary Clinton.

– Bisarre påstander

Trump hevdet, uten å legge fram noe bevis, at Obama var med på å lede et kupp mot Trump.

– Dette var landsforræderi. Barack Hussein Obama er lederen. Hillary Clinton var der med ham, og det var også Joe Biden, sa Trump.

I en uttalelse svarer Obamas kontor på anklagene.

– Disse bisarre påstandene er latterlige og et svakt forsøk på avledning, heter det i en uttalelse fra ekspresidentens kontor.

Avledningsmanøver

Også Todd Belt, som er professor ved George Washington-universitetet i den amerikanske hovedstaden, mener angrepet er en del av en større avledningsstrategi.

– Det tjener også en annen funksjon: å framstille presidenten som et offer for demokratisk forræderi, sier han.

Trump har den siste tiden vært under hardt press etter at USAs justisdepartementet kom med et notat som konkluderte med at Epstein tok sitt eget liv, og at det «ikke fantes noen avslørende klientliste» eller bevis for at Epstein utpresset fremtredende personer.

Under valgkampen lovet Trump å få publisert en mye omtalt «kundeliste» fra Epstein. Den sies å inneholde navnene på en rekke mektige personer som har betalt for seksuell omgang med mindreårige via Epstein.

Epstein, en velstående finansmann og dømt seksualforbryter, sto overfor anklager om menneskehandel med mindreårige da han tok sitt eget liv i fengsel i New York i 2019. Han hadde erklært seg ikke skyldig, og saken ble henlagt etter hans død.