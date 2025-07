I et innlegg på sin plattform Truth Social kunngjorde president Donald Trump det han selv omtaler som «kanskje den største avtalen som noensinne er gjort». Avtalen skal ifølge Trump innebære at Japan investerer 550 milliarder dollar i USA, samtidig som amerikanerne sikres «90 prosent av overskuddet».

Videre skal Japan åpne for mer amerikansk eksport , inkludert biler, lastebiler, ris og flere landbruksprodukter, skriver CNBC. I tillegg ble det det ifølge Trump inngått en tilleggskontrakt om eksport av flytende naturgass. Han varslet også at en tilsvarende avtale med Europa er ventet «i morgen».

– Avtalen vil skape hundretusener av arbeidsplasser, sa Trump i en tale senere samme dag.

Børsene løftes

Japans statsminister Shigeru Ishiba bekreftet overfor Reuters at tollsatsen på japanske biler eksportert til USA blir satt ned til 15 prosent. Et markant fall fra dagens 25 prosent. Ifølge CNBC sa sjefsøkonom Brian Jacobsen i Annex Wealth Management at «for ett år siden ville dette vært sjokkerende, i dag puster vi lettet ut».

Nyheten utløste et kraftig lettelsesrally på Tokyo-børsen. Nikkei 225-indeksen steg over 3,7 prosent, mens flere bilaksjer skjøt i været. Mazda Motor steg hele 17 prosent, Toyota 11 prosent, og Mitsubishi Motors 13 prosent.

Les også Bred oppgang i Asia: Japansk rakettløft etter Trump-avtale Asiatiske markeder steg markant onsdag etter at president Donald Trump annonserte en omfattende handelsavtale med Japan. Spesielt japanske aksjer skjøt fart, og optimismen smittet over på resten av regionen.

Avtalen kommer på et kritisk tidspunkt for statsminister Ishiba. Bare dager tidligere tapte regjeringskoalisjonen flertallet i overhuset, og ryktene har svirret om hans fremtid. Den japanske avisen Mainichi meldte nylig at Ishiba etter planen vil gå av innen august. Samme dag skrev avisen Yomiuri at avgjørelsen om å bli sittende ville avhenge av fremgangen i tollforhandlingene.

Ifølge HSBC kunne en god handelsavtale med USA bidra til å skjerme Ishiba mot et mistillitsforslag eller intern maktkamp i det liberaldemokratiske partiet (LDP).

Strategisk pengestrøm til USA

Ifølge Jeremy Schwartz, investeringssjef i WisdomTree, gjenspeiler markedsreaksjonen at investorene tidligere var «overdrevent pessimistiske».

– Trump bruker disse avtalene til mer enn å redusere handelsunderskudd – nemlig til å styre strategiske investeringer til USA, sa han til CNBC.

Blant annet viser han til et planlagt samarbeid med Softbank, OpenAI og Oracle om investeringer på opptil 500 milliarder de neste fire årene.