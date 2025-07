Støre og Listhaug i statsministerduell

– Jeg ser fram til valgkampens første duell mot Sylvi Listhaug, sier Støre om duellen som skjer allerede om en uke, onsdag 30. juli på utestedet Carls i Oslo.

Støre sier han ser fram til duell også med Høyres statsministerkandidat Erna Solberg, men han anser ikke lenger henne som hovedmotstander.

Debatten er et felles initiativ mellom Ap og Frp, ifølge Støre.

– Det er et felles initiativ som ble tatt før sommeren, og henger sammen med at Arbeiderpartiet ser på Fremskrittspartiet som sin hovedmotstander i dette valget, og Frp har sagt det samme om oss, sier han.

Høyre: Lave skuldre

Kommunikasjonssjef Cato Husabø Fossen viser til at Støre skal møte Solberg i tre statsministerdueller i dagene etter Listhaug-debatten 30. juli.

At Støre sier han ikke anser Solberg som hovedmotstander, tar han med stor ro.

– Vi har veldig lave skuldre på at Ap og Frp vil varme opp til dette, med å også møte hverandre til en debatt. Folk skal nok få mer enn nok i løpet av valgkampen, sier han til NTB.

Høyre har slitt på meningsmålingene over tid. I juli viser et snitt av nasjonale meningsmålinger en oppslutning på 14,8 prosent sammenlignet med Aps 27,7 prosent og Frps 21,5 prosent, ifølge Poll of polls.

Ikke offisielt statsministerkandidat

Valgdagen er i år 8. september, og Støre påpeker at man for første gang kan få en regjering med tyngdepunkt til høyre for Høyre.

– Frp vil reforhandle EØS-avtalen og privatisere, kommersialisere og splitte opp område for område i Norge – ta både eldreomsorg og skole, hvor de vil ha fri etableringsrett for private skoler. Det vil jeg advare mot, for det er en retning for Norge vi ikke ønsker, sier han.

Listhaug har ikke offisielt erklært seg som statsministerkandidat, men har sagt at det er naturlig at det største partiet får statsministeren.

– Dueller mot Støre får tydelig fram forskjellene på et Arbeiderparti som har tatt Norge i helt feil retning, og et sterkt Frp som gir folk mer frihet gjennom lavere skatter og avgifter, økt trygghet med mer synlig politi i gatene, en verdig eldreomsorg, sier hun.

–Vårt mål ved valget er å skifte ut Støre-regjeringen med en regjering bestående av Frp og Høyre, sier Listhaug.