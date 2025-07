Næringslivstopper gir Krf million-beløp: – Vil sikre borgerlig flertall

En gruppe på 18 profilerte næringslivsaktører har samlet donert to millioner kroner til Kristelig Folkeparti, ifølge VG.

Gruppen trekker fram ønsket om et borgerlig flertall og KrFs verdigrunnlag som motivasjon for støtten.

«Etter å ha satt oss grundigere inn i deres politikk, er vi overbevist om at KrF fortjener en mer sentral rolle blant våre folkevalgte. Dag-Inge Ulstein er en svært tillitvekkende leder, og bringer med seg gode perspektiver som vil være verdifulle i en borgerlig koalisjon», skriver givergruppen.

Gruppen, som blant annet inkluderer Oso Hotwater-arving Christoffer Braathen, tech-gründer Stian Rustad og bilkonserneier Wenche Albjerk, uttrykker uro for utviklingen i norsk samfunnsøkonomi og verdigrunnlag.



– Vi ønsker et borgerlig flertall, fordi vi mener det er det beste for samfunnet som helhet. Samtidig er vi opptatt av at grunnverdiene i KrF blir sterkest mulig representert inn i en borgerlig koalisjon, sier Braathen på vegne av gruppen, til avisen.

Flere av giverne viser til Øystein Stray Spetalens tidligere donasjon til KrF som inspirasjon. Spetalen donerte tidligere i juli en halv million kroner til partiet.

Givergruppen mener KrFs politikk vil styrke familier og gi bedre rammevilkår for næringslivet, samtidig som de advarer mot svekket privat eierskap og en voksende offentlig sektor.

– Dette grunnleggende budskapet resonnerer med alle som ønsker det beste for Norges fremtid, skriver givergruppen, ifølge avisen.

Tar jobben gratis

Tech-gründer, Stian Rustad, uttalte nylig i et intervju med Finansavisen at han gjerne kunne tenke seg å ta på seg jobben som Norges egne «DOGE»-sjef – og det helt gratis.

– Jeg mener absolutt vi trenger DOGE. Det første jeg ville gjort var å innføre obligatorisk efaktura for bedrifter. Da ville AS Norge spart nesten det samme som formuesskatten tilfører pr år.



I USA utnevnte Donald Trump Elon Musk til leder for DOGE (Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon), et organ med ansvar for effektivisering og profesjonalisering av støttefunksjoner i offentlig sektor, særlig for departementene.

Mandatet inkluderer kostnadskutt, bedre ressursbruk og økt driftssikkerhet på tvers av statlige enheter.

– (...) Alle ville tjent mer, inkludert de som er en del reelt syke. Listen min er lang, og jeg ville gjerne tatt den jobben gratis, fortsatte Rustad.