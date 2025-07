Kinas statsminister: Vil ha tettere samarbeid med EU

Torsdag er EU-president Antonio Costa og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i Beijing for å møte Kinas president Xi Jinping og statsminister Li Qiang, med handel som hovedtema.

Møtet markerer også 50-årsjubileet for diplomatiske bånd mellom EU og Kina.

– Kina og EU har omfattende felles interesser og har ingen fundamentale interessekonflikter, sa Qiang på møtet.

Von der Leyen sier møtet med den kinesiske presidenten og statsministeren var utmerket, og at de hadde en intens dialog om hvordan de kunne forbedre bruken av kvotehandelssystemene sine.

– Det er høyst nødvendig at vi har forståelse for hverandres interesser og bekymringer og at vi handler ut ifra dem, sier EU-kommisjonens president.

EU ønsker et handelsforhold som er gjensidig fordelaktig.

– Det er i vår felles interesse at handelsrelasjonen oss imellom er balansert og rettferdig, til fordel for både nåværende og fremtidige generasjoner, sier EU-president Antonia Costa.