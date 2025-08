Vedum krever garanti fra Støre

– Dette må Støre være krystallklar på. Han må avklare det nå: at det er helt uaktuelt at EU skal innføre en skatt på norske bedrifter, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

I forrige uke lanserte EU-kommisjonen en helt ny skatteordning der EU kan skattlegge bedrifter direkte. Forslaget går ut på å kreve inn skatt fra alle bedrifter som opererer i EU og har omsetning på over 100 millioner euro, uavhengig av om selskapene har hovedkontor i EU eller ikke.

– Først og fremst er det en veldig dårlig skatt, for det er en ren omsetningsskatt. Det er en ekstra skatt for bedrifter som har høy omsetning, og den tar ikke hensyn til om bedriften har overskudd eller ikke, sier Vedum.

– Må protestere

Skatteforslaget har skapt en del rabalder i EU, og en del land har tatt til motmæle. Nå må også Norge på banen med protester mot skatten, mener Sp-lederen.

– Her må Norge være tydelige fra dag én. Dessverre ønsker jo både Arbeiderpartiet og Høyre at Norge skal bli medlem av EU, så derfor er de alltid litt forsiktige. I denne saken må regjeringen likevel si helt tydelig og klart ifra, sier Vedum.

I brevet som Sp-lederen torsdag kveld sendte til Jonas Gahr Støre (Ap), spør han om statsministeren vil garantere at Norge ikke frivillig slutter seg til den nye skatteordningen i neste stortingsperiode.

Videre spør Vedum om «statsministeren offentlig vil gi uttrykk for at Norge er imot en slik skatt overfor EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen».

Frykter gradvis innføring

Senterpartiet frykter at skatten bare er starten på et stadig mer sentralisert EU, som strammer grepet om medlemslandene. Og at Norge kan bli trukket med, enten gjennom EØS eller gjennom en frivillig avtale.

– Denne skatten er ganske smart laget av EU-kommisjonen. Satsene er såpass lave nå i første omgang, at man kan si at beløpene ikke er så store. Men det er jo starten på noe helt nytt, hvis EU skal få skatte norske bedrifter.

Vedum mener Støre må være tydelig på at skatten ikke er EØS-relevant.

– Skatt er ikke del av EØS-avtalen. Og det må ikke bli sånn at man inngår en egen minnelig avtale med EU om dette. Det er jeg veldig redd for at man gjør, for Høyre og Arbeiderpartiet er så redd for å være tydelige overfor EU.

– Men dette er jo foreløpig bare et forslag, som også har møtt motbør i EU. Bør ikke regjeringen vente og se hva det blir ut av dette?

– Nei, her må man være tydelig fra dag én.