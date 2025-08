Milliardær Atle Berge: Donerte 600.000 til partiet FOR

Det skriver Aftenposten.

FOR har fått 1 million kroner fra Berge før. Partiet hadde en kampanje i vår som handlet om å stoppe pengestøtten til Ukraina fullstendig, og der brukte de noen av pengene. FOR fikk mye oppmerksomhet for dette.

Folk lurte deretter på hvem som støttet partiet økonomisk. Det ble etter hvert klart på NRKs Debatten 20. mai at Berge hadde donert penger.

Stortingsrepresentanter og andre kritikere har tidligere stilt spørsmål ved FORs finansiering og motiver og anklaget partiet for å spre russisk propaganda.

