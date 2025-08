Donald Trump har lenge ønsket å opprette et amerikansk statlig investeringsfond med frihet til å styre midler inn i strategiske sektorer, inspirert blant annet av oljefondet i Norge, som han flere ganger har rost offentlig.

I februar signerte han presidentordren som skal legge rammeverket rundt opprettelsen av et fremtidig investeringsfond.

Og nå får han et kraftig dytt i den retningen: Japans regjering har forpliktet seg til å investere 550 milliarder dollar i prosjekter i USA, og Trump får siste ord om hvor pengene skal gå.

Slik omtaler Wall Street Journal (WSJ) avtalen som etter alle solemerker vil inngå i tollavtalen mellom USA og Japan.

– Dette er bokstavelig talt den japanske regjeringen som gir Trump 550 milliarder dollar og sier: «Gå og fiks det du må fikse», sier handelsminister Howard Lutnick til WSJ.

Investeringene vil rettes mot bransjer som energi, skipsbygging og halvlederproduksjon, og midlene skal stilles til rådighet i form av lån, garantier og egenkapital. Ifølge senator Bill Hagerty, som nylig møtte en japansk delegasjon, er dette en ren statlig forpliktelse fra Japans side.

– Dette er en japansk regjeringsforpliktelse, uttaler Hagerty.

Ifølge Det hvite hus vil USA beholde 90 prosent av gevinsten på investeringene. En Trump-rådgiver sammenligner avtalen med et suverent investeringsfond, bare finansiert av Japan, skriver WSJ.

Et politisk unntakstilfelle

Avtalen bryter med tidligere praksis for statlige investeringer mellom allierte land. Harvard-professor Christina Davis mener avtalen er unik:

– Her avviker man ved å investere etter presidentens anvisning, med overskuddet til USA. Det fremstår som tvangspreget, sosialistisk og uten sidestykke i tidligere handelsforhandlinger, ifølge Davis.

Eksempler på mulig bruk av pengene inkluderer bygging av en chipfabrikk som leies tilbake til et privat selskap, eller kjøp av en gruve som driftes av en aktør som Rio Tinto.

Hvordan midlene skal fordeles og hvilken rolle japanske myndigheter får, er fortsatt uavklart. Hagerty sier at investeringene skal forvaltes av Japan Bank for International Cooperation og Nippon Export and Investment Insurance.

– Som du vet, er dette en avtale inngått i prinsippet, men ikke fullstendig nedfelt ennå,

sier Hagerty.