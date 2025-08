Mer motstand for Trumps omstridte presidentordre

Da Donald Trump ble gjeninnsatt som president i januar signerte han en presidentordre som skulle begrense retten til amerikansk statsborgerskap ved fødsel.

Orderen ble raskt utfordret i retten av demokratiske riksadvokater fra 22 delstater og forkjempere for innvandringsrettigheter, som mente ordren var grunnlovsstridig.

Nå har en føderal dommer i Massachusetts, Leo Sorokin, avgjort at et landsdekkende forbud, som han utstedte i februar, skal forbli gjeldende.

Dette er til tross Trump-administrasjonens argumenter om at en smalere kjennelse var tilstrekkelig. Det skrev Reuters fredag kveld.

Universelle forbud

Ifølge nyhetsbyrået skrev Sorokin at bevisene i saken «ikke støtter en konklusjon om at noen smalere løsning på en realistisk og tilstrekkelig måte ville beskytte saksøkerne mot skadene de sannsynligvis vil lide hvis den ulovlige politikken i presidentordren trer i kraft mens søksmålet pågår».

Talsperson i Det hvite hus, Abigail Jackson, uttalte derimot at «domstolene feiltolker hensikten med og teksten i det 14. grunnlovstillegget i den amerikanske grunnloven».

«Vi ser frem til å bli frikjent i ankesaken», sa Jackson.

27. juni avgjorde USAs høyesterett at dommere i mindre grad kan utstede såkalte universelle forbud, i en sak knyttet til den omstridte presidentordren. Med andre ord kan en distriktsdommer stoppe gjennomføringen av føderal politikk i hele landet.

Dette har blant annet gjort det mulig for en dommer i New Hampshire å igjen stoppe Trumps ordre ved å utstedte det landsdekkende forbudet i et gruppesøksmål på vegne av barn som ville blitt nektet statsborgerskap.