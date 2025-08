– Gratulerer med en avtale, sa USAs president Donald Trump da avtalen ble kunngjort etter samtaler mellom ham og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen i Skottland søndag.

– Avtalen vil bringe stabilitet, sa von der Leyen.

Trump sier EU vil gjøre investeringer verdt 600 milliarder dollar i USA, og kjøpe amerikansk energi for 750 milliarder. EU skal også kjøpe amerikansk forsvarsutstyr, ifølge ham.

– Den største avtalen som er inngått, sa den amerikanske presidenten.

Tollen for stål og aluminium er ikke endret som følge av avtalen.

Intensive forhandlinger

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen reiste til Skottland søndag for å diskutere handel med Trump, der han er på et fem dagers privat besøk.

Besøket kom etter intensive tollforhandlinger mellom EU og USA den siste uken for å komme fram til en handelsavtale før 1. august. Trump truet med en toll på EU-varer på 30 prosent dersom en ny avtale ikke var på plass innen den tid, og EU varslet til gjengjeld kraftige mottiltak.

Samtidig som avtalen med EU ble kunngjort, opplyste den amerikanske presidenten at han nå ser på avtaler med fire til fem andre land. Han sa at de fleste ganske sikkert må belage seg på toll, og at flere land sannsynligvis vil få et oppklarende brev i løpet av uken.

7. juli startet den amerikanske presidenten å sende ut tollbrev til forskjellige land med tollsatser som skal gjelde fra 1. august, men varslet samtidig at USA var åpne for forhandlinger helt fram til tollsatsene trer i kraft.

USA har allerede inngått avtaler med Storbritannia, Japan, Indonesia og Vietnam.

Betales av amerikanske importører

Trumps begrunnelse for de varslede tollsatsene er at USA har handelsunderskudd med omverdenen, og at høye tollsatser vil få amerikanerne til å kjøpe varer produsert i USA.

Målet er også å få selskaper til å flytte produksjonen til USA slik at det skapes flere arbeidsplasser. Toll er imidlertid også innført på varer fra land som USA har et handelsoverskudd med.

Toll betales av amerikanske importører og havner i USAs statskasse. Det fører til at importerte varer blir dyrere, noe som rammer forbrukerne.