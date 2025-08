– Forholdet mellom EU og USA er av avgjørende betydning, også for Norge. Det er bra at partene har kommet til enighet om et styrket samarbeid. Dette handler ikke bare om handel, men har klare sikkerhetspolitiske og geopolitiske dimensjoner, uttaler han i en pressemelding kort tid etter at kunngjøringen kom fra president Donald Trump og EU-sjef Ursula von der Leyen.

Utenriksministeren understreker at enigheten om toll på varer fra EU til USA også har stor betydning for næringslivet her hjemme.

– Norsk næringsliv er tett integrert i europeiske verdikjeder, og kan indirekte bli rammet av høye tollsatser på varer fra EU til USA, sier Eide, som presiserer at han skal se nærmere på detaljene i avtalen.