Sykelønn er en forsikring uten egenandel ute av kontroll

Utfordringen er påfallende fraværende ved inngangen til valgkampen. Når ingen tør å ta skikkelig tak i det, svekker vi evnen til å sikre ordningen i fremtiden. Det er nesten som om vi kollektivt skyter oss selv i foten.

Jeg er oppriktig skuffet over de politiske partiene. Handlingslammelsen når det gjelder sykelønnsordningen, er tydelig.

For vi står ved et veiskille. I alle andre forsikringer forventes egenandel - hvorfor ikke ved sykefravær? Tall fra Ipsos og NHO viser økende aksept for sykefravær uten medisinsk grunnlag.

I 2024 svarte 43 prosent at de godtar fravær «også under tvil». Det er opp fra 29 prosent for ti år siden. Samtidig har sykefraværet økt til 4,6 prosent og sykelønnsutbetalingene til 64,2 milliarder kroner.

Hva kunne vi brukt disse pengene til på skole, helse og omsorg?

Det handler ikke om å mistenkeliggjøre de som faktisk er syke, men om et system som utfordres av feilbruk, manglende incentiver og fravær av kontroll.

Jeg har selv i tidligere lederjobber opplevd ansatte som truer med sykmelding. En lege varslet nå i sommer om ferie-sykemeldinger som ny normal.

Vi må våge å se virkeligheten i øynene.

Sykefraværet stiger, særlig i offentlig sektor og innen helse- og omsorgstjenester. Samtidig blir vi færre i arbeid, vi lever lengre og forventer mer av velferden.

Vi må diskutere reformer. Ikke for å svekke tryggheten, men for å sikre den.

Det er fem grunner til at endringer haster. For det første er velferdsøkonomien presset. Full lønn fra første sykedag er kostbart. Selv små justeringer i varighet, ytelse eller med en symbolsk egenandel, kan frigjøre milliarder av kroner over offentlige budsjetter.

For det andre svekker dagens modell arbeidsincentivene. Lik inntekt ved jobb og sykefravær gir svak motivasjon. Gradert sykemelding og tettere oppfølging kan bidra til raskere retur.

Store bransjeforskjeller er urettferdig. Høyt fravær i noen sektorer betales av alle. Å belønne arbeidsgivere med lavt fravær, kan være både rettferdig og effektivt.

For det fjerde må feilbruk tas på alvor. De fleste følger reglene, men fravær av kontroll åpner for misbruk. Bedre digital sporing og tettere dialog mellom leger, arbeidsgivere og NAV kan styrke tilliten til ordningen.

Så til slutt. Sykelønn er folkehelse. Langvarig fravær påvirker både individ og samfunn. Forebygging, oppfølging og bedre arbeidsmiljø gir god helseøkonomi.

Dette er ikke utslag av heteslag, og det handler ikke om kald effektivitet, men om nødvendig ansvar. Vi arbeidsgivere må ta debatten når politikerne vegrer seg.

Vi må ta tak i feilbruk. Sverige har funnet en balanse: Én karensdag og 80 prosent kompensasjon gir lavere fravær. Kanskje har vi noe å lære. Men tør vi, dét er spørsmålet. Ingen i politikken eller i trepartssamarbeidet tør å ta tak i problemet.

Med færre i arbeid og økte velferdsbehov kan vi ikke fortsette med en ordning der alt dekkes fullt ut, uten krav. Å justere sykelønnsordningen, vår felles forsikringsordning, er ikke å fjerne trygghet. Det er å trygge fremtiden.

Adm. direktør i Azets Norge