EU-varer får toll på 15 prosent i USA. Samtidig blir det ingen toll andre veien. Trump sier også at EU vil gjøre investeringer verdt 600 milliarder dollar i USA, og kjøpe amerikansk energi for 750 milliarder. EU skal også kjøpe amerikansk forsvarsutstyr. Tollen for stål og aluminium på 50 prosent blir stående.

Tysklands statsminister Friedrich Merzmener EU og USA med den nye avtalen har unngått en «unødvendig eskalering i transatlantiske handelsrelasjoner».

– Vi har klart å ivareta våre mest fundamentale i interesser, selv om jeg gjerne hadde ønsket større lettelser i den transatlantiske handelen, sier han.

Han la til at han skulle ønsket at avtalen hadde gitt «ytterligere lettelser i den transatlantiske handelen».

– Enorme negative effekter

Den tyske industriforeningen var mer direkte i sin vurdering.

– Selv en tollsats på 15 prosent vil ha enorme negative effekter på den eksportorienterte tyske industrien, sa Wolfgang Niedermark, medlem av foreningens ledelse.

Selv om 15 prosent er lavere enn de varslede 30 prosentene, peker økonomer på at avtalen foreløpig ikke er nedfelt skriftlig.

– Med dette forbeholdet i tankene vil avtalen likevel kunne bringe en slutt på usikkerheten fra de siste månedene. En opptrapping av handelsspenningene mellom USA og EU ville vært en alvorlig risiko for verdensøkonomien, sa Carsten Brzeski, global sjeføkonom i finanskonsernet ING.

Bilindustrien rammes hardt

Særlig den europeiske bilindustrien ventes å merke konsekvensene.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen påpekte at den nye tollsatsen på 15 prosent er lavere enn den effektive 27,5 prosentsatsen som tidligere gjaldt for europeiske biler. Denne inkluderte Trumps 25 prosent straffetoll og den eksisterende amerikanske biltollen på 2,5 prosent.

Volkswagen opplyste nylig at selskapet har tapt 1,3 milliarder euro i første halvår som følge av økte tollsatser. Mercedes-Benz-forhandlere i USA har foreløpig holdt prisene på 2025-modellene uendret, men bilprodusenten varsler at prisene kan stige betydelig i årene som kommer – til tross for at rundt 35 prosent av bilene deres til det amerikanske markedet produseres lokalt i Alabama.

Stridens kjerne

Handel mellom USA og EU utgjør verdens største bilaterale handelsforhold, med en samlet årlig verdi på rundt 1,7 billioner euro. Før Trump vendte tilbake til makten, var gjennomsnittlige tollsatser mellom partene lave – 1,47 prosent for europeiske varer til USA, og 1,35 prosent for amerikanske varer til EU, ifølge tankesmia Bruegel.

Til sammen har USA og EU 44 prosent av verdensøkonomien.

Trump har hevdet at EUs handelsoverskudd på 198 milliarder euro i varer viser at amerikanerne kjøper langt mer fra Europa enn omvendt, og at det europeiske markedet ikke er åpent nok for amerikanske biler.

Likevel bidrar amerikanske selskaper til å utligne underskuddet gjennom tjenester som IT, finans og reiseliv. Rundt 30 prosent av europeisk import kommer dessuten fra amerikanskeide selskaper, ifølge Den europeiske sentralbanken.