– Vi ser i Frps partiprogram at de vil innføre en ordning med avløsningsmidler for flyplasser. Jeg tolker det som et varsel om at man vil legge ned flyplasser, og så skal man kompensere litt for det med å bygge ut en bru eller vei mellom plassene, sier Vedum til NTB.

Han har mandag morgen akkurat landet med et Widerøe-fly på Førde lufthavn Bringeland, en av Norges 25 kortbaneflyplasser.

Sp-lederen skryter hemningsløst av de norske småflyplassene.

– Kortbaneflyplassene er noe av det mest unike med norsk luftfart. Disse fantastiske flyplassene binder Norge sammen. På mange små steder er det helt avgjørende, sier han.

– Et varsel

Frp har vedtatt i partiprogrammet for de neste fire årene at de vil «innføre ordning med avløsningsmidler i forbindelse med endringer i flyplasstruktur».

Avløsningsmidler har tidligere vært brukt for å finansiere nye veier når disse erstatter en tidligere ferjestrekning. På samme måte frykter Vedum at en slik ordning kan føre til at flyplasser legges ned når det bygges ut nye veier.

– Dette er et varsel om at Frp ønsker å bruke penger på dette. Jeg mener at det er veldig feil å sette veisatsingen i distriktene opp mot kortbanenettet, sier han.

Han trekker paralleller til jernbanefeltet.