Frankrikes statsminister om tollavtalen: – En dyster dag

– Det er en dyster dag når en allianse av frie folk, samlet for å sikre sine felles verdier og forsvare felles interesser, bestemmer seg for å underkaste seg, skriver statsministeren på X.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og USAs president Donald Trump kom søndag til enighet om et rammeverk for en ny handelsavtale, etter at Trump truet med 30 prosent toll på EU-varer dersom det ikke ble enighet før 1. august.

Avtalen endte med en toll på 15 prosent på EU-varer i USA, og ingen toll den andre veien. Avtalen har fått blandet mottakelse i Europa.