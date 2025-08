Trump vant «krigen» mot EU

Dette var Trygve Hegnars leder tirsdag 29. juli 2025.

Meldingene fra Skottland om at en ny tollavtale var fremforhandlet mellom president Donald Trump og EU-toppen Ursula von der Leyen, fikk børsene opp (futurekontraktene i USA og Oslo Børs mandag morgen).

Hovedinnholdet er at på nesten all eksport fra EU (vi regner med at det inkluderer Norge) til USA blir det en toll på 15 prosent, mens det er null toll på all eksport fra USA til EU.

Det er ikke en god avtale, og det skal fortsatt være toll på 50 prosent på stål og aluminium fra EU til USA.

Avtalen er typisk Trump. Han lanserer provoserende krav (tollavgifter) og reduserer kravene under forhandlingene.

Trump sier at avtalen mellom USA og EU er «the biggest deal of all deals.»

Det er det kanskje, og vi undres over EUs klapping. 15 prosent på import til USA og null på import til EU er ikke pent.

EU skal også kjøpe energiprodukter for 750 milliarder dollar i USA og investere 600 milliarder dollar i USA.

Toll på vin og brennevin var så smått at de ikke ble enige. Norge hadde ikke noe å hente der uansett.

Biler fra EU til USA slipper ikke unna med en toll på 15 prosent, det blir trolig fortsatt 25 prosent. Det er nesten krig.

Volkswagen-konsernet har opplevd stor salgssvikt allerede og Porsche meldte om oppsigelser forrige uke.

Den nye tollavtalen settes i kraft førstkommende fredag, og i skrivende stund har ikke Næringsdepartementet eller UD kommet med en kommentar eller belyst hva som gjelder for ikke-EU-medlemmet Norge.

Toll på olje, gass og fisk også? Her står det om store verdier for eksportbedriftene og Norge.

Donald Trump fleipet med at EU var lite innstilt på import av matvarer. Tar han det alvorlig, kan Norge få en overraskelse der.

Foreløpig er alle glade for at EU bare blir «straffet» med 15 prosent toll inn i USA.

Trump-metoden vant, men dollaren falt mot euro.