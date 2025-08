Støre understreker at han er kritisk til at det innføres toll mellom land, men at det er godt at partene har fått på plass en avtale.

– Det er bra å få avskaffet usikkerheten, sier han til NTB.

– Det har vært intense samtaler mellom EU-forhandlere og amerikanske forhandlere, og avslutningsvis mellom presidenten i USA og presidenten i EU-kommisjonen. Så det tror jeg er bra. Nå vet vi hva vi har å forholde oss til, sier Støre videre.

Han sier samtidig at Norge jobber med å få på plass en avtale med USA.

– Vi har ikke veldig stor handel med USA, men vi vil helst også bli kvitt den usikkerheten, sier han.

Søndag kunngjorde USAs president Donald Trump og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen at EU-varer får toll på 15 prosent i USA. Samtidig blir det ingen toll andre veien.

Trump sa også at EU skal gjøre investeringer verdt 600 milliarder dollar i USA og kjøpe amerikansk energi for 750 milliarder. EU skal også kjøpe amerikansk forsvarsutstyr. Tollen for stål og aluminium på 50 prosent blir stående.