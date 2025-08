UD: Norge bidrar med 200 millioner i budsjettstøtte til Palestina

Denne uken deltar utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) på en FN-konferanse om tostatsløsningen i New York. Norge og Japan leder arbeidsgruppen om hvordan Palestinas økonomi kan styrkes.

I en pressemelding skriver Utenriksdepartementet at Norge bidrar med 200 millioner kroner slik at offentlige ansatte i Palestina får utbetalt lønninger. Målet er å sikre at den palestinske staten har en bærekraftig økonomi og kan gi viktige tjenester til befolkningen.

Ifølge palestinske myndigheter har Israel siden oktober 2023 tilbakeholdt inntekter som nå utgjør hele 27,5 milliarder kroner – om lag halvparten av Palestinas statsbudsjett for 2025.

– Det er uakseptabelt at Israel holder tilbake inntekter som rettmessig tilhører det palestinske folket, sier Barth Eide.

Totalt ligger norsk støtte til Palestina i 2025 på over 1,1 milliarder kroner.

