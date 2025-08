– Listhaug er ingen fiende

Allerede onsdag møter statsministeren Listhaug til valgkampens første duell.

– Vi er ikke fiender i norsk politikk, vi er motstandere, sa Støre da han foran en entusiastisk partiledelse startet årets valgkamp på toppen av Folkets Hus onsdag kveld.

– Dette er en viktig verdi å ta vare på, svarer Sylvi Listhaug når hun blir orientert om Støres utsagn.

Mens det politiske landskapet i mange land opplever sterk polarisering mellom de politiske partiene vil ikke Støre nøre opp under en slik utvikling i Norge.

– Jeg har respekt for mine politiske motstandere. De har andre oppskrifter enn meg, men jeg respekterer dem som demokratiske, hardtarbeidende politikere som jeg skal møte i debatt. Jeg har en ryddig og ordentlig omgangstone både med Erna Solberg og Sylvi Listhaug, og det opplever jeg gjensidig, sier Støre til NTB.

Sylvi: Gjensidig

– Den respekten er gjensidig, og jeg er sikker på at det også gjelder for alle partilederne på Stortinget, svarer Listhaug på spørsmål fra NTB.

Listhaug sier hun gleder seg til duellen med Støre på Carls i Oslo. Hun håper den vil klargjøre hvordan Frp mener den sittende regjeringen tar Norge i feil retning.

Hun sier det er mye som står på spill i årets stortingsvalg, men understreker at den gjensidige respekten mellom politikerne er viktig å ta vare på.

– Støre og jeg kan være rykende uenige om alt fra skatt, skolepolitikk, eldreomsorg, innvandring og hvordan vi gir folk mer frihet og trygghet i hverdagen, men når alt kommer til alt, så kommer vi selvsagt godt overens og anerkjenner at uenigheten dreier seg om hvilken politisk retning Frp og Ap mener er best for Norge, sier Listhaug.

Begge har løftet seg

Høyre har på to år mer enn halvert oppslutningen fra over 30 prosent. Samtidig har både Arbeiderpartiet og Frp løftet seg kraftig og utgjør nå de to klart største partiene i det norske politiske landskapet.