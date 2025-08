Først så Øystein Stray Spetalen lyset. Deretter ble Hilde Midthjell, Stian Rustad, Peder Rye Lier, Magnus Tvenge og Espen Aubert frelst. De har alle gitt pengestøtte til Kristelig Folkeparti (KrF) i forkant av valget i september. Spetalen ga 500.000, mens resten donerte 2 millioner i samlag med et konsortium på 18 investorer.

Nå har også Christen Sveaas åpnet lommeboken. Mangemilliardæren har ifølge Aftenposten gitt partiet et bidrag på 2 millioner kroner, få dager før valgkampen offisielt sparkes i gang.

– Vi håper bidraget kan hjelpe partiet til å komme over 4 prosent som igjen forhåpentlig vil sikre et borgerlig flertall i det kommende stortingsvalget, sier Hege Galtung, en av Sveaas' sentrale våpendragere, til Aftenposten.

Hun ønsker imidlertid ikke å kommentere noen av avisens politiske spørsmål. KrF skapte overskrifter da de i våres gikk inn for å forby flagging av prideflagg og kjønnsundervisning på skoler

– Jeg er veldig glad for at stadig flere heier på KrF. Denne type støtte betyr mye for oss, sier KrF-leder Dag Inge Ulstein til avisen.

Bidraget er gitt via hans heleide AS Holding, hvis formål er blant annet «å gi støtte til veldedige, kulturelle og allmennyttige formål i Norge og i utlandet». Denne valgkampen har selskapet allerede støttet Høyre med 5 millioner, og Venstre med 2 millioner kroner.

Den svært kunstinteresserte Sveaas er ifølge Kapital god for 15 milliarder kroner og er Norges 22. rikeste person.