Sylvi vs Jonas: – Skal vi ha en oppstandelse av Ronald Reagan?

– Presidenten i Sveits burde hengt opp statsministeren (Støre) på veggen i gullramme. For makan til eksportør av norske rikinger, sier Listhaug.

Hennes norske modell ser altså slik ut:

– Vi mener jo at det aller beste er lavere skatt. Vi tror ikke på disse monster subsidiene.

– Hvor kommer monster fra, Sylvi? avbryter Støre

– La oss ta havvind. Det er en monstersubsidie å ville bruke 58 milliarder kroner på havvind, svarer Listhaug.

Han avviser for øvrig anklager om at staten er for stor.

– Jeg er glad for at jobbskaping skjer i de private bedriftene. Men det at det ansettes folk i offentlig sektor nå, er forsvar, politi, sykehus. Det er bra. Det er jobber vi trenger.



Statsministerduell?

Spørsmålet i forkant har vært om det er en statsminister duell. Tidligere samme dag gjorde VG et poeng ut av at Listhaug ikke ville svare på om hun ser på seg selv som statsministerkandidat. Avisen stilte FrP-lederen tolv ulike varianter av spørsmålet – uten å få et klart svar.

Gjennom valgkampen har Listhaug likevel gjentatt at det er «naturlig at det største partiet får statsministeren». Samme budskap repeteres onsdag.

– Sylvi, vanligvis promoterer du tydelighet. Likevel har du en enorm vanskelighet for å svare på om du har lyst til å bli statsminister? spør ordstyreren.



– Vi ønsker en regjering med Fremskrittspartiet og Høyre, og at det største partiet skal få statsminister, sier Listhaug.

– Dette var breaking news, kommenterer Støre med et smil.