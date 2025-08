Trump straffer India – varsler 25 prosent toll

– Husk at selv om India er vår venn, har vi gjennom årene gjort relativt lite forretninger med dem fordi tollsatsene deres er altfor høye, blant de høyeste i verden, og de har de mest krevende og ubehagelige ikke-monetære handelsbarrierene av noe land, skriver Donald Trump på Truth Social.

I tillegg sier han at han vil gi India en tilleggsstraff for at «de alltid har kjøpt mesteparten av militærutstyret fra Russland, og er Russland største energikunde, sammen med Kina».

– På et tidspunkt der alle ønsker at Russland skal stoppe drapene i Ukraina – ikke bra! skriver han videre.

Trump spesifiserer ikke hva konkret tilleggsstraffen innebærer.