Professor om tollkrigen: – Ser ut som Trump vinner

Ukraina-krigen var en faktor i forhandlingene mellom USA og EU, ifølge kilder som avisa Financial Times har snakket med. Frykten for at USA skulle stanse våpenleveranser til Ukraina, trekke styrker ut av Europa eller melde seg ut av Nato, lå som en skygge over samtalene, forteller de.

47 milliarder i økte inntekter

Så langt er det bare Kina og Canada som har turt å svare Trump med å øke egne tollsatser i betydelig grad.

Og de andre landene har ikke bare godtatt toll. Japan lover store investeringer i USA, mens EU skal kjøpe mer amerikansk olje og gass.

Samtidig har den amerikanske staten økt sine inntekter fra toll. Ifølge Financial Times var tollinntektene i andre kvartal 47 milliarder dollar høyere enn i samme periode i fjor.

«Ekstrainntektene» tilsvarer 480 milliarder kroner.

Noe av økningen skyldes ifølge Grytten at selskaper og husholdninger skyndet seg å handle før tollsatsene ble økt. Men høyere tollsatser har også gitt høyere inntekter.

– Hvis jeg var amerikaner, så ville jeg tenkt: Presidenten vår gjør en fantastisk jobb, sier Grytten, som er professor i økonomisk historie.

Han sikter til det rent forhandlingsmessige og understreker at han ikke mener høy toll er noen god idé.

Men tar man utgangspunkt i Trumps egne motiver og ønsker, har Grytten inntrykk av at presidenten vinner tollkampen.

– Det ser sånn ut, sier professoren.

Inflasjonen kan øke

Flere andre eksperter har kommet til lignende konklusjoner. Økonom Eswar Prasad ved Cornell University i USA sier til nyhetsbyrået AP at handelsavtalene framstår som en delvis seier for Trump.

Avisa The New York Times erklærte nylig at «Trump vinner handelskrigen sin».

Prasad tar forbehold om at ikke alle punktene i de nye avtalene virker like realistiske. Om flere av avtalene er det foreløpig offentliggjort få detaljer og lite skriftlig informasjon.

Et annet viktig spørsmål er hvilke konsekvenser økt toll får for amerikanerne og USAs økonomi på sikt. Høyere toll vil normalt gjøre varer dyrere, noe som kan øke inflasjonen og lede til høyere renter.

Grytten nevner i tillegg lavere produktivitet og lavere økonomisk vekst som mulige farer.

Samtidig kan noen næringer og landsdeler bli vinnere. Blant annet USAs bilindustri, i delstater som tidligere pleide å støtte Demokratene i presidentvalg.

Nyhetsbyrået AP har også snakket med sjeføkonom Mark Zandi i analyseselskapet Moody’s Analytics. Han tror skadevirkningene i USA av høyere toll blir større i løpet av de neste månedene.

– Jeg ville ikke løpt noen seiersrunde, sier han.