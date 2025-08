– Wow! Canada kunngjorde nettopp at de støtter en palestinsk stat. Det vil gjøre det svært vanskelig for oss å inngå en handelsavtale med dem, skriver Trump på Truth Social.

Canadas statsminister Mark Carney opplyste onsdag at Canada planlegger å anerkjenne Palestina i FN i september.

Carney understreket på en pressekonferanse at beslutningen forutsetter at palestinske selvstyremyndigheter forplikter seg til reformer, blant annet demokratiske endringer i styresettet og at de avholder valg i løpet av 2026 – et valg der Hamas ikke får delta.

Trump varslet tidligere i juli at han vil ilegge canadiske varer en tollsats på 35 prosent fra og med 1. august. Partene har vært i samtaler om en handelsavtale, men har ikke kommet til enighet.