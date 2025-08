Etter det hardkjøret president Donald Trump har drevet mot sentralbanksjef Jerome Powell, var det mange som trodde at styringsrenten ville bli senket onsdag. Det ble den ikke. Renten ble holdt uendret på 4,25-4,50 prosent, men to av rentekomiteens medlemmer stemte for et kutt.

Trump mener Powell er blant de dummeste, for Trump vil ha rentene i USA ned, noe altså Powell er uenig i.

Samtidig med rentebeslutningen kom tallet for BNP-veksten i 2. kvartal som ble på 3 prosent, langt over forventningene. Trump sa da at det taler for å sette renten ned. Noe de fleste er uenig i. Går BNP-veksten veldig opp, bør man ikke gi gass.

Det som problematiserer rentesettingen nå, er alle de nye handelsavtaler med nye tollsatser.

Det er ikke bare snakk om varestrømmer, men om politikk.

USA innfører en tollsats på 25 prosent på varer fra India til USA, og begrunner det med at India undergraver sanksjonene mot Russland ved å kjøpe både olje og krigsmateriell i Russland.

Brasil blir straffet hardt med en tollsats på 50 prosent, og Trump-administrasjonen legger ikke skjul på at Trump ikke liker dagens president i Brasil. Den forrige, Trumps venn Jair Bolsonaro, går med fotlenke.

Hvordan det går med Norges tollforhandlinger er i skrivende stund uklart, men Norge ender trolig på EU-nivå, hvis da ikke Trump har noe å hevne. Da kan det bli mer.

Valgkampinnspurten i Norge, som startet onsdag kveld, hadde intet om toll og internasjonal handel, så der er vi enige.

Vi slutter ikke å undres over at alle politikere ledere i Norge er av den oppfatning at statsbudsjettet i Norge bare består av, på den ene siden, skatter og avgifter, og på den andre siden, statens utgifter. Fjerner man noe på skattesiden, må det automatisk gjøres kutt i sykehus, overføringer og alt det andre.

Men staten har eierinntekter, renteinntekter, enorme utbytter fra statlige selskaper (DNB og Equinor) og Oljefondet.

Fjerner vi en formuesskatt på 21 milliarder kroner, blir ikke velferdsstaten borte.

Det renner inn penger til statskassen fra mange hold. Vi er milevis fra å bruke det handlingsregelen åpner opp for.

Vi tåler store skattekutt uten at Jens Stoltenberg bør blunke.

Olje og gassinntektene er enorme. Det går på skinnner. Oljefondet alene har 20.000 milliarder kroner. Handlerommet er stort.

Vi synes politikerne bør få et kurs i hva statsbudsjettet faktisk består av. Det renner inn over alt.