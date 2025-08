I kjent stil langer president Donald Trump ut mot sentralbanksjef Jerome Powell.

Etter gårsdagens rentebeslutning sier Trump igjen at Powell er for treg med å kutte rentene, i et innlegg på Truth Social torsdag.

– Jerome «Too Late» Powell har gjort det igjen!!! Han er for sent ute, og faktisk for sint, for dum og for politisk til å ha jobben som sentralbanksjef, skriver han.

– Han koster landet vårt trillions av dollar, i tillegg til å stå bak en av de mest inkompetente, eller korrupte, oppussingene av en bygning(er) i byggebransjens historie! For å si det på en annen måte: «Too Late» er en total taper, og landet vårt betaler prisen!, fortsetter Trump med raus bruk av caps lock.

I forrige uke, da de to besøkte byggeplassen i Washington der sentralbanken renoveres, uttalte Trump at det å sparke Powell «er et stort grep, og jeg tror ikke det er nødvendig».

Les også Wall Street Journal: – Hvor lavt kan denne gjengen synke? Det er galskap å straffeforfølge embetspersoner på grunn av politisk uenighet, skriver The Wall Street Journal.

Uenige

Også timer før rentebeslutningen viste Trump til sterke BNP-tall. «Må senke renten. Ingen inflasjon!», het det.

Powell kontret derimot med: «Inflasjonen er fortsatt også over målet», og: «Arbeidsledigheten må stige eller inflasjonen må falle for at det faktisk skal bli rentekutt».

«Powell inntok en mer haukete tone enn ventet, og ga uttrykk for større bekymring for oppadgående inflasjonsrisiko enn for nedside i arbeidsmarkedet. Markedet priser nå septembermøtet som et myntkast mellom rentekutt og uendret rente,» skriver Danske Bank.

Finansminister Bessent sier ifølge X-brukeren Walter Bloomberg at han er usikker på hva som er argumentet for å ikke kutte renten.