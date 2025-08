«Denne urettferdige byrden på amerikanske familier tar slutt med min administrasjon», skriver Trump i brev sendt til ledere i selskaper som Pfizer, Eli Lilly og Novo Nordisk, og mange flere.

Brevene på Truth Social viser til en presidentordre signert 12. mai, og krever at selskapene innfører såkalt «Most-Favored-Nation»-prising. Det betyr at amerikanske pasienter ikke skal betale mer enn laveste pris som selskapet tilbyr i andre rike land.

Trump gir selskapene en frist på 60 dager til å forplikte seg, og peker på 29. september som deadline for konkrete tiltak.

«Det eneste jeg aksepterer fremover er forpliktelser som gir amerikanske familier umiddelbar lettelse fra overprisede legemidler», skriver han og viser til fire krav.

Eksisterende medisiner må selges til laveste pris til Medicaid. Nye medisiner må ha samme lave pris fra første dag, for både Medicare, Medicaid og private aktører. Overskudd fra utlandet skal hentes hjem til fordel for amerikanske pasienter og skattebetalere. Til slutt krever han at medisiner skal kunne kjøpes direkte fra produsent, uten dyre mellomledd.

BREV: Her ved Trumps brev til Novo Nordisks adm. direktør Lars Fruergaard Jørgensen. Foto: Truth Social

Advarer mot å «nekte å handle»

Trump er tydelig på at han forventer samarbeid, men truer samtidig med konsekvenser.

«Hvis dere nekter å handle, vil vi bruke alle verktøy vi har for å beskytte amerikanske familier mot misbruk av prissetting», advarer han.

Han viser til at andre land i årevis har «snyltet» på amerikansk innovasjon og at det nå er på tide at USA får «sin rettferdige andel». Han omtaler problemet som en «nasjonal prioritet».