Høyres svik til Arbeiderpartiets fordel

Hans Geelmuyden skryter av at «Høyre er ute av komaen» i Finansavisen 25. juni. Geelmuyden påstår at initiativet illustrerer et viktig prinsipp for Høyre-folk: «Det skal lønne seg å jobbe!»

I så fall må Geelmuyden vende ryggen til Høyre og heller støtte Fremskrittspartiet.

Høyre har forrådt det viktige prinsippet at det skal lønne seg å jobbe.

Det har ikke lønnet seg for oss offentlige ansatte født 1944–1953 å jobbe lenger enn til fylte 67 år.

Vi har tapt vår tjenestepensjon ved å gjøre det – jo mer, dess lenger vi fortsatte å jobbe. Pensjonstapet skjedde i takt med at det fortsatt ble innkrevet premie til den obligatoriske offentlige tjenestepensjonsordningen.

Syv ganger har Høyre støttet tyven, Arbeiderpartiet, og skapt flertall for fortsatt pensjonsran

Staten har tjent grovt på vår innsats. De fleste av oss ble innstendig bedt av våre arbeidsgivere om å fortsette å jobbe. Vår kompetanse og vår erfaring var en gevinst.

Vår innsats var billig. Som pensjonister kunne vi ved 67 år få pensjon tilsvarende to tredjedeler av lønnen. Fordi vi fortsatte å jobbe, sparte staten utgifter til pensjon i opptil åtte år.

Vår innsats var verdifull: noen av oss fikk Kongens fortjenstmedalje og minst én fikk St. Olavs Orden.

Høyre har forrådt oss ved å nekte å oppheve pensjonsranet (kjent som «samordningsfellen»).

Grunnlovens paragraf 82 krever at Stortinget blir informert om lovforslagets konsekvenser. Men Stoltenberg-regjeringen informerte ikke Stortinget om pensjonsranet da den vedtok pensjonsreformen i 2010.

Grunnlovens paragraf 98 krever at ingen utsettes for usaklig forskjellsbehandling. Pensjonsreformen forskjellsbehandler årskull født mellom 1944 og 1953.

Syv ganger siden 2019 har Stortinget behandlet forslag om å oppheve samordningsfellen. Senest et representantforslag fra FrP 5. juni i år.