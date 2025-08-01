Høyres svik til Arbeiderpartiets fordel

Hans Geelmuyden skryter av at «Høyre er ute av komaen» i Finansavisen 25. juni. Geelmuyden påstår at initiativet illustrerer et viktig prinsipp for Høyre-folk: «Det skal lønne seg å jobbe!»
I så fall må Geelmuyden vende ryggen til Høyre og heller støtte Fremskrittspartiet.
Høyre har forrådt det viktige prinsippet at det skal lønne seg å jobbe.
Det har ikke lønnet seg for oss offentlige ansatte født 1944–1953 å jobbe lenger enn til fylte 67 år.
Vi har tapt vår tjenestepensjon ved å gjøre det – jo mer, dess lenger vi fortsatte å jobbe. Pensjonstapet skjedde i takt med at det fortsatt ble innkrevet premie til den obligatoriske offentlige tjenestepensjonsordningen.
Syv ganger har Høyre støttet tyven, Arbeiderpartiet, og skapt flertall for fortsatt pensjonsran
Staten har tjent grovt på vår innsats. De fleste av oss ble innstendig bedt av våre arbeidsgivere om å fortsette å jobbe. Vår kompetanse og vår erfaring var en gevinst.
Vår innsats var billig. Som pensjonister kunne vi ved 67 år få pensjon tilsvarende to tredjedeler av lønnen. Fordi vi fortsatte å jobbe, sparte staten utgifter til pensjon i opptil åtte år.
Vår innsats var verdifull: noen av oss fikk Kongens fortjenstmedalje og minst én fikk St. Olavs Orden.
Høyre har forrådt oss ved å nekte å oppheve pensjonsranet (kjent som «samordningsfellen»).
Grunnlovens paragraf 82 krever at Stortinget blir informert om lovforslagets konsekvenser. Men Stoltenberg-regjeringen informerte ikke Stortinget om pensjonsranet da den vedtok pensjonsreformen i 2010.
Grunnlovens paragraf 98 krever at ingen utsettes for usaklig forskjellsbehandling. Pensjonsreformen forskjellsbehandler årskull født mellom 1944 og 1953.
Syv ganger siden 2019 har Stortinget behandlet forslag om å oppheve samordningsfellen. Senest et representantforslag fra FrP 5. juni i år.
Syv ganger har Høyre støttet tyven, Arbeiderpartiet, og skapt flertall for fortsatt pensjonsran.
Syv ganger har Høyre ukritisk svelget tyvens løgn og fremmet usanne argumenter i Stortinget: at samordningsfellen er avtalt mellom staten og arbeidstakerorganisasjonene. Til stor glede for Arbeiderpartiet!
Syv ganger har Høyre hindret at Arbeiderpartiet mistet ansiktet.
Syv ganger har Høyre sanksjonert at Stoltenberg-regjeringen lurte samordningsfellen inn i pensjonsreformen.
Syv ganger har Høyre stemt for å beholde «Samordningsfellen: Norges verste regel» (Ole Gjems-Onstad i Finansavisen, 23. mai i år).
Høyre har godtatt at arbeidstakere ble feilinformert med pensjonsreformens slagord: «Det skal lønne seg å jobbe.»
Høyre har ivret for å øke pensjonsalderen. Kan man stole på Erna Solberg, som med store ord kunngjorde betydningen av at eldre arbeider lenger («det er viktigere at folk jobber lenger enn at vi åpner nye oljefelt», Høyres sentralstyremøte i 2017), men har pålagt Høyres stortingsgruppe å stemme for at de som har gjort det taper sin tjenestepensjon?
Høyre har sveket sine prinsipper til fordel for Arbeiderpartiet.
Med Erna Solberg som Høyre-leder vil partiet fortsatt svikte sine prinsipper. Skal Høyre bli seg selv, igjen må andre overta.
Men for all del ikke Henrik Asheim!
Det var Asheim som mot bedre vitende feilinformerte Stortinget under behandlingen av Fremskrittspartiets forslag om å oppheve samordningsfellen den 5. juni.
Jose Julio Gonzalez
Professor emeritus