Trump strammer inn tollregimet

I en presidentordre publisert natt til fredag norsk tid ilegges land som etter USAs oppfatning ikke tilbyr «gjensidige handelsbetingelser» skjerpede tollsatser på opptil 41 prosent. Sveits får 39 prosent, Serbia og Irak 35 prosent.

I orden heter det at USA skjerper tollsatsene mot land som ikke samarbeider eller som etablerer barrierer mot amerikanske varer.

– Andre handelspartnere har, til tross for å ha deltatt i forhandlinger, tilbudt betingelser som etter min vurdering ikke i tilstrekkelig grad tar tak i ubalansen i våre handelsrelasjoner, eller som ikke har klart å samordne seg godt nok med USA i økonomiske og nasjonale sikkerhetsspørsmål, skriver Trump.

Uvillige land

– Det finnes også handelspartnere som ikke har vært villige til å delta i forhandlinger med USA, eller som ikke har gjort nok for å samordne seg med USA i økonomiske og sikkerhetspolitiske spørsmål, heter det videre i ordren fra presidenten.

Norge får 15 prosent, i likhet med EU. Norges eksport til USA utgjør rundt 3 prosent av vår totale eksport i fjor, rundt 135 milliarder kroner. Av dette er rundt 20 prosent fisk og fiskeprodukter.

Straffetoll

Til sammenligning var Norges eksport til EU/EØS over 1500 milliarder kroner i fjor.

Varer som eksporteres fra EU-land til USA, som i utgangspunktet har hatt lav toll under 15 prosent, oppjusteres til 15 prosent, mens produkter med høyere toll ikke får ytterligere tillegg i tollsatsen.

Ordren gir unntak for varer som allerede er på vei til USA, og innføres fra 7 dager etter signeringsdatoen. Land som prøver å omgå tollene ved å sende varer gjennom tredjeland, risikerer strafftoll på 40 prosent.

Ifølge U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) og U.S. Census Bureau, importerte USA varer for rundt 3300 milliarder dollar i 2024.

USAs handelsunderskudd for varer og tjenester var 918 milliarder dollar i fjor, drøyt 10.000 milliarder kroner. Handelsunderskuddet for varer alene var om lag 1200 milliarder dollar, som tilsvarer 13.200 milliarder kroner.