Professor om Trumps toll: Noen næringer kommer til å slite

– Det blir kanskje litt mindre internasjonal handel, litt mindre eksport fra Norge og dermed noe lavere økonomisk vekst og mindre velferd, sier økonomiprofessor Ola Honningdal Grytten ved Norsk handelshøyskole til NTB fredag morgen.

– Noen næringer og bedrifter kommer til å slite. Men alt i alt greier vi dette. Vi overlever, sier han.

EU og 39 andre land, inkludert Norge, får en tollsats på 15 prosent på eksport til USA. Tollsatsen betales av importøren i USA, noe som trolig vil gjøre norske varer dyrere i USA.

For Norges del kommer økt toll på varer inn i USA neppe til å ha noen effekt på prisveksten, siden vi, i likhet med de fleste andre, ser ut til å velge ikke å svare på Trumps tollgrep med økt importtoll.

Grytten peker dessuten på at Norge er en stor energieksportør og at en mulig økning i etterspørselen etter ikke-russiske energivarer vil kunne veie opp for eventuelle negative effekter av økt tollsats.

– USA har sagt at de vil straffe land som importerer energi fra Russland. Det er godt nytt for Norge, som vil få økt etterspørsel. Så det er ikke sikkert at dette slår så forferdelig dårlig ut for oss, sier han.