– Norge har nå fått en tollsats på 15 prosent, men norske myndigheter har hatt tett dialog med amerikanske myndigheter på flere nivåer over lang tid, sier Myrseth i en kommentar til NTB natt til fredag.

Hun sier samtalene både har vært konstruktive og krevende. Prosessen er fortsatt pågående, til tross for at Norge er omfattet av tollvedtakene USAs president Donald Trump kunngjorde natt til fredag.

– Vi er ikke i mål og er fortsatt i samtaler med amerikanske myndigheter, sier hun.

EU og 39 andre land, inkludert Norge, får en tollsats på 15 prosent på eksport til USA. Tollsatsen betales av importøren i USA, noe som trolig vil gjøre norske varer dyrere i USA.

– Regjeringen jobber for å beskytte norske arbeidsplasser og fremme næringslivets interesser. Hovedmålet vårt er å sikre norske eksportører så gode markedsvilkår i USA som mulig, sier næringsministeren.

Overfor NRK er hun imidlertid tydelig på at «dette kan bli stående», i den forstand at bestrebelsene regjeringen fortsetter å gjøre seg, ikke nødvendigvis vil resultere i en lavere generell tollsats enn 15 prosent.