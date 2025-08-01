NHO-sjefen: – Skaper ikke forutsigbarheten som næringslivet trenger

– De amerikanske tollene er dårlig nytt for verdenshandelen og dårlig nytt for Norge og bedriftene våre, skriver Almlid i en epost til NTB.

– Nå er det svært viktig at regjeringen fortsetter forhandlingene for å sikre norske bedrifter bedre markedsadgang til USA. Det er særlig viktig at norske bedrifter ikke får dårligere betingelser i USA enn bedrifter fra andre land.

NHO ber også regjeringen arbeide for at ikke norske eksportvarer til EU, som brukes i produkter som selges videre til USA, blir rammet av de nye handelsreglene.