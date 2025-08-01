Gi oljefondpenger til Gaza?

Professor Kalle Moene hadde et sjeldent rotete debattinnlegg i Aftenposten forleden.

Som de fleste andre, er Moene fortvilet (og kanskje forbannet) over utslettelsen av Gaza og Gaza-beboerne og marerittet i Gaza. Antallet drepte, sulten og alt det fryktelige verden får se på alle verdens nyhetskanaler døgnet rundt. Det er stygt og det er vondt.

Noen må gjøre noe for å få til en form for fred, og internasjonalt er det en tro på at etablering av en tostatsløsning for Palestina og Israel kan gi resultater, og det er Norges utenriksminister, Espen Barth Eide (Ap), som satser alt på dette kortet. Norge godtar ikke folkemord, sier han. Og 150 land skal angivelig være enig i det.

At Israel vil godta eller være enig i en slik løsning har vi liten tro på. Israel vil aldri godta en tostatsløsning, uansett hva Norge og Barth Eide sier.

Økonomiprofessor Kalle Moene foreslår noe helt annet. Han vil at Oljefondet skal realisere sine aksjer i selskaper som er israelske, og så gi disse pengene til Palestina, som ikke eksisterer, og Gazas befolkning.

Moene har tidligere foreslått at andre penger i Oljefondet burde gis til Ukraina.

For oss er det merkelig om Oljefondet skal bli en form for nødhjelpstasjon i krigssoner eller i andre kriseland.

Vil Norge gi penger, bør det gjøres i Stortinget.

Utgangspunktet er at Norge bare har minoritetsposter i de 9.000 selskapene Oljefondet har investert i. Om Oljefondet kjøper eller selger aksjer i selskaper som det har interesser (småposter) i, gir Israel hverken mer eller mindre, slik Moene ser ut til å tro, til landets krigføring.

Han tror at aksjesalg vil bety verdioverføringer fra aksjeeiere som er kritiske til krigen, til aksjeeiere som er mindre kritiske. Og at aksjesalget vil være en synlig protest som vil bli lagt merke til internasjonalt.

Aksjene kan også, sier Moene, overføres til et uavhengig fond som kan bidra til å bygge opp Gaza når krigen er slutt.

Skulle Oljefondet selge noen aksjer i et israelsk selskap som for eksempel er notert på London-børsen, vil ingen merke det. Og professor Moene må bestemme seg for om han vil gi salgsprovenyet kontant til Palestina eller til et fond som skal bidra til oppbyggingen av Gaza.

Han tror aksjekursene kan falle litt, og fondet kan få en redusert markedsverdi, men det vet Moene intet om. De kan like gjerne stige i kurs.

Provenypenger i fond for å få penger til krigføring, det vil si at Oljefondet selger og gir pengene til krigsfondet, høres lite troverdig eller mulig ut.

Kalle Moene mener det godt, men aksjeforslagene er billig symbolpolitikk og helt umulige.

Folkets pensjonsfond til krigføring er litt for eksotisk for oss.