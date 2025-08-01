Skarpe angrep: – Hvis han fortsetter, bør styret ta kontroll

Etter et av de skarpeste angrepene mot Powell, fyrer Trump igjen og sier at Fed-styret bør ta over kontrollen dersom renten ikke kuttes.

Publisert 1. aug. | Oppdatert 1. aug.
FYRER: President Trump øker presset på sentralbanksjef Powell med daglig utskjelling. Foto: NTB/Reuters
Sindre Glesnes Kvarven
Journalist
Atter en gang langer president Donald Trump ut mot sentralbanksjef Jerome Powell.

– Jerome «Too Late» Powell, en sta idiot, må sette rentene kraftig ned, nå. Hvis han fortsetter å nekte, bør styret ta kontroll og gjøre det alle vet må gjøres! 

Det skriver Trump på Truth Social fredag, med rikelig bruk av caps lock.

Dagen før lød meldingen: – Han er for sent ute, og faktisk for sint, for dum og for politisk til å ha jobben som sentralbanksjef.

Gårsdagens seanse omtales av Deutsche Bank som «en av de skarpeste angrepene mot Fed-sjefen hittil».

«Han anklaget ham for å "ha kostet landet vårt billioner av dollar" og for å være "for politisk til å ha jobben". Finansminister Scott Bessent kom med noe mer forsiktige, kritiske uttalelser på CNBC, og antydet at det ville være "svært uvanlig" om Powell fortsatte i Federal Reserve etter at perioden hans utløper i mai neste år. Han la til at Det hvite hus vil begynne å intervjue kandidater til sentralbanken, og at en nominasjon ventes kunngjort "innen årsskiftet"», fortsetter Deutsche.

