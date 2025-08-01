Fortviler over ny Trump-toll

USAs president Donald Trump har valgt å ilegge sveitsiske varer en tollsats på 39 prosent. Det får sveitsiske produsenter til å se rødt.

Publisert 1. aug. | Oppdatert 1. aug.
TOLL: Produsentforeningen Swissmem fortviler etter at Sveits har fått en toll på linje med EU og Norge på 15 prosent.  Foto: Dreamstime
– Jeg er sjokkert. Disse vilkårlige tollsatsene har ingen rasjonell basis, sier direktør Stefan Brupbacher i produsentforeningen Swissmem.

Tollsatsen for sveitsiske varer er over dobbelt så høy som 15-prosenttollen som gjelder for de fleste importvarer fra EU og for norske varer. Sveitsiske tjenestepersoner har ifølge Reuters omtalt tollen som «uforståelig».

– Denne beslutningen setter titusenvis av arbeidsplasser i industrien i fare, legger Brupbacher til.

Swissmechanic, som representerer små og mellomstore bedrifter, sier at den nye tollsatsen er uforholdsmessig høy.

Den sveitsiske regjeringen sier at de kommer til å fortsette å vurdere situasjonen og bestemme hvordan de skal gå videre, og at de fortsatt forsøker å forhandle fram en løsning med USA.

De nye amerikanske tollsatsene trer i kraft 7. august.

(©NTB)

