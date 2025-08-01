Jens Stoltenberg: – Klare grenser for hvor langt Norge bør strekke seg

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) sier at samtalene med USA fortsetter, men understreker at det er grenser for hvor langt Norge bør strekke seg.

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) sier at Norge fortsatt er i forhandlinger med USA for å få senket tollsatsen. Foto: Lise Åserud / NTB Lise Åserud / NTB
– Dette er en ensidig beslutning fra USA, sier finansminister Jens Stoltenberg (Ap) til pressen.

Norge, i likhet med Europa og 39 andre land, har blitt ilagt 15 prosent toll på varer som eksporteres til USA. Stoltenberg understreker at det fortsatt foregår en forhandlingsprosess med amerikanerne.

– Jeg vil ikke spekulere i hva som eventuelt kan bli et resultat når det gjelder tollsatser, men hensikten er å få til en enighet om fordypet og forsterket økonomisk samarbeid og handel. Men det er også klare grenser for hvor langt Norge bør strekke seg for å få til en enighet, sier han.

Han mener blant annet at det er viktig for Norge å slå ring om EØS-avtalen.

– Vi vil ikke gjøre noe som bryter med den. Det er knapt noe land i verden som er mer avhengig av internasjonal handel enn Norge. Halvparten av det vi lager her i landet, selges til andre land.

