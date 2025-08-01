Jens Stoltenberg: – Klare grenser for hvor langt Norge bør strekke seg

– Dette er en ensidig beslutning fra USA, sier finansminister Jens Stoltenberg (Ap) til pressen.

Norge, i likhet med Europa og 39 andre land, har blitt ilagt 15 prosent toll på varer som eksporteres til USA. Stoltenberg understreker at det fortsatt foregår en forhandlingsprosess med amerikanerne.

– Jeg vil ikke spekulere i hva som eventuelt kan bli et resultat når det gjelder tollsatser, men hensikten er å få til en enighet om fordypet og forsterket økonomisk samarbeid og handel. Men det er også klare grenser for hvor langt Norge bør strekke seg for å få til en enighet, sier han.

Han mener blant annet at det er viktig for Norge å slå ring om EØS-avtalen.

– Vi vil ikke gjøre noe som bryter med den. Det er knapt noe land i verden som er mer avhengig av internasjonal handel enn Norge. Halvparten av det vi lager her i landet, selges til andre land.

(©NTB)