Kryptopenger strømmer inn til Trump

Donald Trumps Super Pac, Maga Inc., har samlet inn hele 177 millioner dollar i første halvdel av 2025 og sitter med 196 millioner dollar eller 2 milliarder kroner i kontanter.

Med det sitter Trump og hans støttespillere på en rekordstor pengebinge frem mot kongressvalget i 2026, melder Financial Times.

En betydelig del av midlene kommer fra kryptobransjen, som alene har bidratt med minst 41 millioner dollar, omtrent 20 prosent av alle donasjoner.

En Super PAC (Super Political Action Committee) er en amerikansk organisasjon som kan samle inn og bruke ubegrenset med penger for å påvirke valg gjennom reklame og kampanjer, så lenge de ikke samarbeider direkte med kandidatene.

– Maga Inc. har samlet nesten 200 millioner dollar, takket være et stort pengedryss fra kryptosektoren, skriver Financial Times.

Blant bidragsyterne er Foris Dax, som driver Crypto.com, med 10 millioner dollar, samt Tools for Humanity, grunnlagt av Sam Altman, med 5 millioner. Også profiler som Marc Andreessen og Ben Horowitz har donert.

Kryptovennlig

Elon Musk ga 5 millioner dollar rett før han tok til orde for et nytt politisk parti. TikTok-investor Jeff Yass ga 16 millioner, hvorav 15 millioner kom samme dag Trump antydet å utsette fristen for kinesisk eierskap i appen.

Trumps vennlige politikk overfor kryptobransjen har gitt stort gjennomslag. Han har signert lovverk for stablecoins, trukket søksmål mot Coinbase og Kraken, og benådet både Silk Road-grunnleggeren og BITMEX-ansatte.

Aksjer i krypto­selskaper har steget kraftig siden Trumps tilbakekomst til Det hvite hus.

Coinbase og Strategy har steget henholdsvis 50 og 150 prosent, mens Circle har doblet seg etter børsnoteringen i juni.

Bitcoin fredag til rundt 116.000 dollar.