Trump sender atomubåter nær Russland

USAs president Donald Trump har beordret utplassering av to atomubåter som svar på det han omtaler som «svært provoserende uttalelser» fra Russland.

– Jeg har beordret to atomubåter til å bli posisjonert i de aktuelle regionene, i tilfelle disse tåpelige og oppildnende uttalelsene skulle vise seg å være mer enn bare det, skriver Trump på Truth Social fredag.

Bakgrunnen er uttalelser fra Dmitrij Medvedev, nestleder i Russlands sikkerhetsråd, som Trump omtaler som «farlige og uansvarlige».

– Ord er viktige og kan ofte føre til utilsiktede konsekvenser. Jeg håper dette ikke blir et slikt tilfelle, la han til.

Uttalelsene Trump trolig viser til, ble publisert i et innlegg på X.

– Trump spiller ultimatumspillet med Russland: 50 dager eller ti. Han bør huske to ting: 1: Russland er ikke Israel eller Iran. 2: Hvert nye ultimatum er en trussel og et steg mot krig. Ikke mellom Russland og Ukraina, men mot hans eget land, skrev Medvedev.

Utplasseringen skjer like før en frist neste uke, der Trump krever at Vladimir Putin går med på en våpenhvile i Ukraina. Hvis ikke, varsler han strengere amerikanske sanksjoner.

Trump uttrykte torsdag dyp frustrasjon over Russlands manglende vilje til å inngå fred, til tross for det han kaller «hyggelige samtaler» med Putin, skriver Financial Times.

– Det Russland gjør i Ukraina er motbydelig, sa Trump.