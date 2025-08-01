Torsdag kveld klokken 20 sveitsisk tid ringte president Karin Keller-Sutter til Donald Trump i et siste forsøk på å få på plass en handelsavtale før nye amerikanske importavgifter skulle tre i kraft. Samtalen ble alt annet enn konstruktiv.

Trump skal ha avvist Sveits' forslag og fokusert ensidig på det amerikanske handelsunderskuddet i varehandelen, som han mente tilsvarte økonomisk «tyveri».

Da Keller-Sutter ikke la frem et nytt tilbud som kunne redusere dette underskuddet, skal Trump ha blitt så irritert at tollsatsen på 39 prosent ble bestemt nærmest vilkårlig, ifølge en kilde med kjennskap til samtalen, skriver Bloomberg.

Tollsatsen setter Sveits i en klart dårligere posisjon enn EU, som har forhandlet frem en foreløpig avtale med 15 prosent toll mot løfter om investeringer og økte kjøp av amerikanske varer.

Trodde avtale var i boks

Sveits hadde tidligere blitt enige med amerikanske forhandlere om et utkast til avtale som blant annet inneholdt unntak for den viktige sveitsiske legemiddelindustrien.

Ifølge kilder kjent med prosessen var både finansminister Scott Bessent og handelsrepresentant Jamieson Greer enige i innholdet. Den sveitsiske regjeringen godkjente avtalen 4. juli og antok at en endelig godkjenning fra Trump kun var en formalitet.

Men ifølge Greer var avtalen aldri kommet så langt.

– Å si at avtalen var klar for signering er en overdrivelse, uttalte han til Bloomberg TV.

Greer forklarte at USA ikke lyktes i å komme til enighet med Sveits om hvordan handelsunderskuddet skulle reduseres, og viste spesielt til legemiddelimporten som en utfordring.

– De sender enorme mengder legemidler til vårt land. Vi ønsker å produsere dem her, sa han.

Trump har satt 7. august som dato for ikrafttredelse av de nye tollsatsene. Sveits har uttrykt vilje til nye forhandlinger før fristen, men Greer gjorde det klart at hans fokus nå er et annet.

– Vi er opptatt av å gjennomføre tiltakene og endre handelssystemet til fordel for amerikanske arbeidere, sa han.