Trump: Sparker statistikkdirektør etter svake jobbtall

President Donald Trump ga fredag sparken til Erika McEntarfer, sjef for det amerikanske Bureau of Labor Statistics (BLS). Utsagnet kom bare timer etter at byrået la frem svake jobbtall for juli, som viste nær stans i jobbveksten i USA.

I et innlegg på Truth Social hevdet Trump at McEntarfer er en politisk utnevnt Biden-lojalist, og anklaget henne for å ha forfalsket jobbtallene før presidentvalget for å styrke visepresident Kamala Harris' sjanser.

– Jeg ble nettopp informert om at landets jobbtall produseres av en Biden-utnevnt person, Dr. Erika McEntarfer, som forfalsket tallene før valget for å styrke Kamalas vinnersjanser, skrev Trump.

– Vi trenger korrekte jobbtall. Jeg har instruert mitt team om å sparke denne politiske Biden-utnevnte [byrålederen] umiddelbart. Hun vil bli erstattet med noen langt mer kompetent og kvalifisert, la han til.

Trump rettet samtidig ny kritikk mot sentralbanksjef Jerome Powell, og hevdet at både pengepolitikken og arbeidsstatistikken undergraver tilliten til økonomien.

Erika McEntarfer har vært sjef for BLS siden 2023. Hver måned utgir byrået detaljerte tall for sysselsetting og arbeidsledighet, som regnes som blant de viktigste indikatorene på amerikansk økonomisk utvikling.