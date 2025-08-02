REAGERER: Pål Ringholm mener Stortinget mangler mennesker som bryr seg om verdiskapning og forstår betydningen av norsk eierskap. Foto: Iván KvermeLukkUt mot politikernes manglende erfaring: – De fleste har aldri vært innom næringslivetAntall stortingsrepresentanter som blir rekruttert fra privat næringsliv stuper. – Norge har et problem, sier investeringsdirektør Pål Ringholm.PolitikkPublisert 2. aug.Lesetid: 6 minutterVis artiklerMargrethe Schmidt HegnarSend epostJournalistDenne artikkelen er kun tilgjengelig for abonnenter