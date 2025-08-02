Undersøkelse: Flertall vil ha gratis barnehage

Fredag 1. august ble maksprisen for barnehageplass redusert fra 2000 kroner til 1200 kroner i måneden. Da Jonas Gahr Støre overtok som statsminister, lå maksprisen på 3300 kroner. Siden den gang har prisen gradvis blitt kuttet.

Respons Analyse har gjennomført en undersøkelse for Sosialistisk Venstreparti (SV). De har spurt 1.200 personer i et representativt utvalg om barnehage bør være gratis, på lik linje med resten av utdanningsløpet.

– Ønsker lavere priser

– Et flertall i befolkningen ønsker lavere barnehagepriser, ikke bare blant SVs egne velgere, men også blant dem som stemmer på andre partier. 55 prosent, altså over halvparten, støtter vårt syn, sier SV-leder Kirsti Bergstø til NTB.

Undersøkelsen viser også at 27 prosent er uenige i kuttet, mens 18 prosent er usikre.

Priskutt var SVs viktigste krav i vårens budsjettforhandlinger med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Bergstø peker på at mange familier vil spare betydelige beløp.

– Med priskuttet vi har fått på plass nå, sparer foreldre nesten 10.000 kroner i året. Det er et vesentlig kutt som kommer som et viktig bidrag til familieøkonomien. Folk skal sitte igjen med mer penger i slutten av måneden, sier hun.

Les også Staten taper penger på ny skatt: – Virker jo helt idiotisk Solcelleskatten SV sikret flertall for, koster Skatteetaten mer penger å kreve inn enn hva noen få hundre boligeiere betaler i skatt årlig. Helt idotisk, mener Venstre.

Frp uenige med Høyre

Høyre har varslet at de ønsker å øke barnehageprisen igjen. Nestleder Tina Bru sier til FriFagbevegelse at partiet vil tilbake til maksprisen på 3.000 kroner i måneden.

– Samtidig vil vi utvide grensene for gratis kjernetid, øke barnetrygden og kutte skattene for alle, sier hun til avisen.

Fremskrittspartiet er på sin side uenig med Høyre og har ingen planer om å øke barnehageprisen:

– Vi har ikke foreslått å reversere regjeringens prisreduksjoner og vil ikke føre en politikk som øker kostnadene for norske familier, sier nestleder og finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i Frp.