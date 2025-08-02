Fed-guvernør går av: Åpner for Trumps første rentegrep

Adriana Kugler, guvernør i den amerikanske sentralbanken Federal Reserve, går av fem måneder før tiden.

I et avskjedsbrev til Trump skriver hun at «det har vært en ære å tjene» i sentralbanken, men hun oppgir ingen grunn om hvorfor hun har valgt å fratre stillingen.

Ifølge Bloomberg gir Kuglers fratredelse Trump en tidligere enn forventet mulighet til å utnevne en ny beslutningstaker i sentralbanksystemet, som deler hans syn på rentepolitikken.

Presidenten og hans støttespillere har nemlig lagt press på sentralbanksjef Jerome Powell i lang tid for å senke styringsrenten uten hell.

Da Trump forlot Det hvite hus fredag, sa han til pressen at han var «veldig fornøyd» med at det nå var blitt en ledig plass i Fed-styret, samtidig som han antydet at Kugler var uenig med Powell om renten.

Vil ikke forstyrre markedene

Kort tid etter at Kuglers avgang ble kjent gikk Trump til sosiale medier for å si at sentralbanksjefen burde følge i fotsporene til Kugler og trekke seg.

«‘Too Late’ Powell bør gå av, akkurat som Adriana Kugler, en Biden-utnevnt, gjorde. Hun visste at han tok feil beslutning om rentene. Han burde også gå av,» skrev Trump på sosiale medier, ifølge Bloomberg.

Innlegget hvor Trump ba om Powells avgang var bare det siste i en rekke stadig spissere angrep på sentralbanksjefen etter at Fed onsdag besluttet å holde rentene uendret.

Ifølge Bloomberg kommenterte Trump Powells fremtid i et intervju med Newsmax fredag, og sa at han «mest sannsynlig» ikke ville avsette sentralbanksjefen før hans periode utløper fordi han hadde fått råd om at det «ville forstyrre markedet».

«Jeg ville fjernet ham på et øyeblikk, men de sier det ville forstyrre markedet, og han er ute om sju til åtte måneder, så da setter jeg inn en annen,» sa Trump.

Sparket statistikkdirektør

Kuglers fratredelse skjedde samme dag som Trump ga sparken til Erika McEntarfer, sjef for det amerikanske Bureau of Labor Statistics (BLS), bare timer etter at byrået la frem svake jobbtall for juli.

I et innlegg på Truth Social hevdet Trump at McEntarfer er en politisk utnevnt Biden-lojalist, og anklaget henne for å ha forfalsket jobbtallene før presidentvalget for å styrke visepresident Kamala Harris' sjanser.

Trump rettet samtidig ny kritikk mot sentralbanksjef Jerome Powell, og hevdet at både pengepolitikken og arbeidsstatistikken undergraver tilliten til økonomien.