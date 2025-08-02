Fredag ga Donald Trump sparken til Erika McEntarfer, sjef for det amerikanske Bureau of Labor Statistics (BLS). Avgjørelsen kom bare timer etter at byrået la frem svake jobbtall for juli, som viste nær stans i jobbveksten i USA.

Fasiten for juli ble en økning på 73.000 stillinger, mens det på forhånd var ventet 110.000 stillinger. Tallene for juni ble samtidig revidert ned fra 147.000 til 14.000, mens tallene for mai ble revidert ned med 125.000.

Valget om å sparke McEntarfer har fått demokratenes mindretallsleder i Senatet, Chuck Schumer, til å rase mot presidenten.

– Istedenfor å prøve å fikse økonomien, skyter han budbringeren, sier Schumer.

– Å sparke henne kommer ikke til å rydde opp i kaoset du har skapt med ditt ustøe tollregime. Å skyte budbringeren kommer ikke til å bringe tilbake jobbene vi mister innen helse og ren energi på grunn av din såkalte «Big, Beautiful Bill». Ingenting av dette vil endres. Det amerikanske folket vil fortsatt lide på nøyaktig samme måte som de gjorde en time før du sparket lederen for BLS.

Videre sammenligner Schumer presidenten med en diktator.

– Donald Trump beundrer noen ganger diktatorer, og noen ganger oppfører han seg akkurat som dem, sier han.

– Han burde begynne å styre som en leder, ikke en som etterligner autoritære ledere.