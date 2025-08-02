Unge menn som stemte på Trump: Dette sier de nå

Unge menn spilte en nøkkelrolle da Donald Trump vant presidentvalget. Nå, over seks måneder inn i hans periode, er vurderingene deres delte, skriver The Wall Street Journal.

I 2020 vant Joe Biden unge menn med 56 prosent mot Trumps 41 prosent. I 2024 snudde det, da Trump fikk 57 prosent mot Kamala Harris’ 42 prosent.

Nå har WSJ samlet seks unge menn i 20-årene fra ulike deler av USA for å vurdere presidentens innsats så langt. Halvparten identifiserte seg som republikanere, resten som uavhengige eller tredjepartvelgere. Fellesnevneren er at alle stemte på Trump.

Epstein-dokumentene

Alle seks uttrykte misnøye med hvordan administrasjonen har håndtert dokumentene i Jeffrey Epstein-saken. USAs justisminister Pam Bondi sa i februar at hun hadde klientlisten på sitt kontor, men i juli konkluderte administrasjonen med at det ikke fantes noe «inkriminerende klientliste» som burde offentliggjøres.

Ifølge WSJ ble Trump informert om at hans navn sto i materialet – uten at det i seg selv indikerer skyld.

Innvandringspolitikken

Trump lovet under valgkampen å deportere opptil 20 millioner personer uten lovlig opphold. Så langt ligger tallene bak nivåene under hans demokratiske forgjengere. Halvparten av gruppen mener utvisningene går for sakte, mens resten er mer fornøyde.

Utenriks

Trump lovet å avslutte krigen i Ukraina og skape fred i Midtøsten, men begge konfliktene pågår fortsatt. En militæraksjon mot Iran skapte irritasjon blant støttespillere som ønsker mindre internasjonal involvering. Likevel får han gjennomgående godkjent for å håndtere flere vanskelige situasjoner samtidig.

Økonomien

Økonomien var en toppsak for Trumps velgere, men til tross for høye renter og dyrere varer har de fleste fortsatt tillit til økonomien under Trump. Mange mener hans innflytelse til slutt vil få landets finanser under kontroll.

Ingen anger

Til tross for frustrasjon over enkelte saker, sa alle seks at de ikke angrer på stemmegivningen sin.

Saksøkt av Trump

Den konservative avisen The Wall Street Journal, som er eid av mediemogulen Rupert Murdoch og News Corp, er for øvrig saksøkt av Trump etter at avisen publiserte en artikkel som hevder at Trump i 2003 sendte et seksualisert bursdagsbrev til Jeffrey Epstein.

Trump krever visstnok 10 milliarder dollar, rundt 100 milliarder kroner, i erstatning i et ærekrenkelsessøksmål som er levert til en føderal domstol i Sør-Florida.

Artikkelen påstår at brevet ble innhentet av føderale etterforskere som del av dokumentasjonen i saken mot Epstein og hans medskyldige, Ghislaine Maxwell. Det hevdes også at det var Maxwell som ba Trump skrive brevet. Trump på sin side benekter å ha skrevet det.

En talsperson for Dow Jones uttalte:

– Vi har full tillit til grundigheten og nøyaktigheten i vår journalistikk, og vi vil forsvare oss kraftfullt mot et eventuelt søksmål.